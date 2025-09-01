Эксперт оценил заявление Зеленского о «запланированных» ударах вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан. Об этом NEWS.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

«Это делается не только для запугивания российских граждан, но и для того, чтобы оказать давление на нас с целью прекращения нашего продвижения в Донбассе и других местах, а также чтобы мы запросили мир на условиях Украины. Все это делается в этих целях», — заявил эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главкомом ВСУ, после которой анонсировал новые удары вглубь России. Он заявил, что Киев продолжит «активные действия именно так, как нужно для защиты Украины».

Ранее Кулеба отверг скорое окончание конфликта на Украине.