На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский после встречи с Сырским анонсировал удары вглубь России

Зеленский после беседы с Сырским анонсировал новые удары вглубь России
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главкомом ВСУ, после которой анонсировал новые удары вглубь России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он заявил, что Киев продолжит «активные действия именно так, как нужно для защиты Украины».

«Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки (удары вглубь. – Газета.Ru)», — подчеркнул Зеленский.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты поставляют Киеву вооружение, которое позволит ВСУ бить глубже по территории России. Он допустил, что ВСУ в скором времени используют это вооружение. Уитакер не уточнил, о каких именно средствах поражения идет речь, однако напомнил, что США намерены продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM.

По данным Уитакера, за минувший месяц Украина якобы вывела из строя около 20% российских мощностей по переработке нефти.

Ранее Кулеба отверг скорое окончание конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами