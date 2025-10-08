Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России

Зеленский после встречи с Малюком анонсировал новые операции СБУ против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителем СБУ Василием Малюком, после которой анонсировал новые операции против России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, Малюк доложил о «результатах дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ». Глава государства также утверждает, что большую эффективность показывают «дальнобойные ракеты-дроны».

«Согласовал и наши операции, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала», — написал Зеленский.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее в МИД России назвали Украину угрозой для всех окружающих стран.