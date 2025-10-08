На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД отвергли связь предложения по ДСНВ и вопроса поставки Tomahawk Украине

Рябков: РФ не увязывает поставку Украине Tomahawk и предложение для США по ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложение РФ по стратегическим вооружениям не связано с возможной передачей США ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это разные [вопросы]», — сказал дипломат.

22 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия.

6 октября президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина продлить ДСНВ на год. «Для меня это звучит как хорошая идея», – сказал американский лидер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию Трампа «основанием для оптимизма».

7 октября президент США заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник президента РФ оценил возможность согласия США с предложением Путина по ДСНВ.

