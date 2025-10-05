На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Помощник президента РФ оценил возможность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Дмитриев: вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ довольно высока
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Вероятность согласия США с предложением президента России Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), довольно высока на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель главы РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал он.

До этого Трамп заявил, что предложения Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях звучат как хорошая идея.

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее в МИД России заявили, что действие ДСНВ остается приостановленным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами