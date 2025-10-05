Помощник президента РФ оценил возможность согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Дмитриев: вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ довольно высока

Вероятность согласия США с предложением президента России Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), довольно высока на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель главы РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал он.

До этого Трамп заявил, что предложения Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях звучат как хорошая идея.

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее в МИД России заявили, что действие ДСНВ остается приостановленным.