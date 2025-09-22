Судьба ДСНВ и гонка вооружений: о чем говорил Путин на совещании с Совбезом

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США».

Сохранение статуса-кво

Россия намерена сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — отметил глава государства.

В связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Однако Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки, уточнил государства.

Путин напомнил, что «полноформатное осуществление» ДСНВ было приостановлено в 2023 году из-за «крайне враждебной политики» администрации экс-президента США Джо Байдена, «нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор».

Президент обратил внимание на то, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если Вашингтон ответит взаимностью .

«Данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», — сказал Путин.

В связи с этим он поручил тщательно отслеживать деятельность американской стороны в сфере СНВ и размещения средств перехвата в космосе.

В июле президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона намерена обсуждать с Россией перспективы ядерного разоружения. Скорое истечение ДСНВ — проблема для мирового сообщества, добавил глава Белого дома.

«Деградация» стратегической стабильности

Ситуация в сфере стратегической стабильности «продолжает деградировать», заявил Путин. По его словам, эту тенденцию можно объяснить негативными факторами, которые провоцируют «обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка».

Российский лидер подчеркнул, что предпринятые ранее странами Запада «разрушительные шаги» существенно подорвали основы диалога государств, обладающих ядерным оружием.

«Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах», — отметил Путин.

Кроме того, была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями , продолжил он.

Глава государства подчеркнул, что эта система соглашений работала как на стабилизацию обстановки между государствами — обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности.

Проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, Путин связал с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, «нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства».

Он обратил внимание, что Москва подчеркивала «крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации», а также регулярно выдвигала конкретные идеи по ее выправлению. Но российские предостережения и инициативы не получили внятного отклика, констатировал Путин.

Россия ответит

Москва уверена в надежности и эффективности своих национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений, заявил Путин.

«Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов», — отметил он.

При этом президент подчеркнул, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы.

«Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер . Пример тому — наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что это был вынужденный шаг, «продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства».

4 августа МИД России заявил, что Москва более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

«Четкий сигнал США»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что готовность России соблюдать ограничения по ДСНВ после истечения срока его действия — проявление конструктивного подхода Москвы.

«Президент России Владимир Путин послал вполне четкий сигнал США, касающийся важнейших вопросов стратегической стабильности! Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского договора 5 февраля 2026 года — проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере соблюдения паритета и ядерного сдерживания. Это, по сути, протянутая рука», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий подчеркнул, что вина за фактический слом системы контроля за вооружениями полностью лежит на «ястребах-русофобах из администрации Байдена и «партии войны» коллективного Запада».

Сейчас «мяч на американской стороне», отметил Слуцкий. Он выразил надежду, что Вашингтон примет к сведению поданный Путиным сигнал, и добавил, что Москва способна ответить на любые угрозы.