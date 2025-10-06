«Хорошая идея»: Трамп «фактически согласился» с предложением Путина по договору о ядерном оружии

Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Владимира Путина продлить ограничения, установленные ДСНВ, на год. В Кремле заявление американского лидера приветствовали, подчеркнув, что оно «дает основание для оптимизма». Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Трамп своей реакцией «фактически согласился» с идеей российского коллеги, и теперь сторонам нужно «придать этому соглашению официальный статус».

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение российского коллеги Владимира Путина о временном продлении ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Для меня это звучит как хорошая идея», — заявил лидер Соединенных Штатов.

В Кремле это заявление уже приветствовали.

«Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», — заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями (неправительственная организация, выступающая за укрепление международных режимов нераспространения и разоружения, базируется в Вашингтоне. — «Газета.Ru») Дэрил Кимболл в беседе с ТАСС назвал реакцию Трампа «положительной». По его мнению, президент США «фактически согласился» с идеей Путина.

«Большее количество ядерного оружия не сделает ни США, ни Россию, ни мир в целом безопаснее. Соблюдение основных ограничений как минимум в течение одного года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить, создать дипломатические рычаги давления для сдерживания наращивания арсенала Китаем и выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении», — отметил Кимболл, призвав республиканцев и демократов в США «поддержать решение президента Трампа».

По его мнению, теперь Белый дом и Кремль должны «придать этому соглашению официальный статус» и начать переговоры о новом договоре по стратегическим вооружениям.

Что предлагает Путин

22 сентября Путин на заседании Совбеза заявил о готовности России соблюдать ограничения, предусмотренные ДСНВ, еще как минимум год после того, как его срок истечет в феврале 2026 года .

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что для этого США должны действовать так же, и поручил отслеживать действия американской стороны в сфере стратегических вооружений.

«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», — сказал Путин.

В начале октября, выступая на пленарной сессии «Валдая», Путин назвал «непростым» диалог с США по теме ДСНВ.

«Если американская администрация согласится с нашим предложением, то что будет дальше в течение года, я знаю. А что будет дальше за этими рамками, трудно сказать», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия «уверена в своем ядерном щите», и если продление договора не нужно Вашингтону, то оно не нужно и Москве .

Что такое ДСНВ

ДСНВ, так же известный как СНВ-3, был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять.

В рамках договора обе стороны обязались сократить количество межконтинентальных и подводных баллистических ракет, их пусковых установок, боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков с ядерным вооружением .

В 2021 году Владимир Путин продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.

В феврале 2023-го в своем послании Федеральному собранию президент объявил о приостановке участия Москвы в работе договора. Путин пояснил, что США требуют от Москвы соблюдать условия договора, стремясь нанести ей стратегическое поражение.

«По сути, выдвигают ультиматум: вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе договор об СНВ, беспрекословно, а мы будем вести себя как заблагорассудится», — заявил тогда глава государства.

Он подчеркнул, что со своей стороны США отрицают связь проблематики стратегической безопасности и конфликтом на Украине и другими враждебными действиями в отношении России. «Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости», — сказал президент.

Путин отметил, что России не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам.

При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения в одностороннем порядке.

Вскоре после этого, в марте 2023 года, Пентагон заявил, что Вашингтон направил Москве запрос на обмен данными в рамках ДСНВ, однако российская сторона отказалась предоставлять информацию.

С 1 июня того же года США также прекратили передачу России сведений о состоянии и расположении своих стратегических вооружений — включая ракеты и пусковые установки, подпадающие под действие ДСНВ.