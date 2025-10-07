Трамп заявил о вере в достижимость мира на Ближнем Востоке

Трамп заявил о вере в возможность установить мир на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность достижения мира на Ближнем Востоке. Его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что существует возможность установить мир на Ближнем Востоке, нечто гораздо более масштабное, чем ситуация с Газой», — сказал американский лидер журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Также он сообщил, что обсудит с канадским политиком торговлю и ситуацию в Газе.

6 октября Трамп сообщил, что на текущей неделе будет завершен первый этап его мирного плана по сектору Газа.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

Ранее Путин сообщил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.