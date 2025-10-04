На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль приступил к реализации первого этапа плана Трампа по Газе

Канцелярия Нетаньяху: Израиль реализует первый этап мирного плана по Газе
Reuters

Израиль приступил к реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников», — говорится в сообщении.

Израильские власти добавили, что продолжают работать с администрацией Трампа и самим президентом, чтобы завершить конфликт в секторе Газа «в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа».

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук говорил, что освобождение израильских заложников, как того требует план президента США Трампа, нереально в нынешних условиях, которые сложились в секторе Газа.

По его словам, передача пленных в течение 72 часов — «лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах».

Также Абу Марзук отметил, что реализация пунктов плана американского лидера требует детализации и разъяснений.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа.

Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

В этот же день Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Он подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе.

Ранее в МИД РФ прокомментировали план Трампа по урегулированию в секторе Газа.

