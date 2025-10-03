ХАМАС согласился освободить пленных в рамках плана Трампа

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения», — говорится в заявлении ХАМАС.

Кроме того, движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

ХАМАС подчеркнул, что другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры». Движение в своем заявлении подчеркнуло, что «будет принимать участие в этом и вносить ответственный вклад».

Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Американский лидер подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе.

По словам главы Белого дома, его мирный план, согласованный «великими, сильными и богатыми странами Ближнего Востока, а также США и Израилем», дает ХАМАС «последний шанс» спасти оставшихся бойцов.

Среди прочего Трамп потребовал немедленного освобождения всех заложников и призвал «всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий».

