На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС согласился освободить пленных в рамках плана Трампа

Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить пленных согласно плану Трампа
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения», — говорится в заявлении ХАМАС.

Кроме того, движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

ХАМАС подчеркнул, что другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры». Движение в своем заявлении подчеркнуло, что «будет принимать участие в этом и вносить ответственный вклад».

Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Американский лидер подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе.

По словам главы Белого дома, его мирный план, согласованный «великими, сильными и богатыми странами Ближнего Востока, а также США и Израилем», дает ХАМАС «последний шанс» спасти оставшихся бойцов.

Среди прочего Трамп потребовал немедленного освобождения всех заложников и призвал «всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий».

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами