Трамп назвал сроки завершения первого этапа плана по сектору Газа

Трамп: первый этап плана по сектору Газа будет завершен на этой неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что на текущей неделе будет завершен первый этап его мирного плана по сектору Газа.

«Мне сказали, что первая фаза будет завершена на неделе. И я прошу всех действовать быстро. Время не ждет, иначе последует такое масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть», — написал американский лидер.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех живых израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

Ранее Трамп раскрыл детали переговоров об урегулировании в секторе Газа.