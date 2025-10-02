На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии

Путин: Россия готова поддержать план Трампа по Газе
Mahmoud Issa/Reuters

Россия готова поддержать план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, если он приведет к созданию палестинского государства. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Что касается предложений президента Трампа по Газе — она готова его поддержать. Если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, у России есть контакты с палестинским движением ХАМАС, и важно, чтобы оно поддержало новый мирный план по Газе.

Говоря о ситуации на палестинской земле, Путин также напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, которого хотят привлечь к временному управлению сектором Газа, не известен как большой миротворец.

Президент назвал ситуацию в Газе «ужасными событиями в современной истории человечества».

До этого Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя план Трампа по урегулированию в секторе Газа, заявила, что любые шаги и инициативы по нормализации ситуации заслуживают поддержки.

Ранее Путин рассказал о заинтересованности России в восстановлении отношений с США.

