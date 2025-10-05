Бывший вице-премьер Сербии раскрыл цель санкций США против российско-сербской NIS

Санкции Соединенных Штатов против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) направлены на отъем российского имущества и ухудшение отношений Сербии и России. Об этом в интервью изданию «Вечерне новости» заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Санкции в отношении NIS направлены не только на разграбление российской собственности, но их цель — чтобы это сделали сами сербы, чтобы Россия нам на это ответила, отношения России и Сербии необратимо испортились бы», — заявил он.

По словам Вулина, введение санкций могло бы привести к тому, что РФ потеряла бы влияние в сербском мире, а его страна осталась без поддержки России в ООН и в других форматах, включая самые низкие цены на газ и другие экономические привилегии.

Он добавил, что в случае появления официальных разногласий в позициях Белграда и Москвы вопросом времени стало бы признание самопровозглашенной республики Косово, прекращение поддержки Республики Сербской Боснии и Герцеговины и защиты интересов сербов в Черногории в других странах региона.

2 сентября президент Сербии Александр Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о достижении договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

27 августа министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала, что NIS в шестой раз получила отсрочку санкций от министерства финансов США. Американское ведомство отложило введение рестрикций до 26 сентября. Срок предыдущей отсрочки истек 27 августа.

