Вучич рассказал о договоренности Сербии и РФ решать вопрос санкций против NIS

Вучич: Сербия и РФ договорились совместно решать проблему санкций против NIS
close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Сербии Александар Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о достижении договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно, был и вопрос санкций в отношении NIS. Договоренность такова, чтобы совместно работать, чтобы сохранить предприятие и его деятельность. Мы не хотим отнимать ни у кого что-либо, мы не будем проводить никакой национализации», — отметил глава республики, рассказывая о своих переговорах с Путиным.

Также он выразил надежду, что «большие игроки» в лице Москвы и Вашингтона смогут достичь консенсуса по данному вопросу.

Переговоры президентов РФ и Сербии состоялись 2 сентября в столице Китая. Встреча в государственной резиденции «Дяоюйтай» продолжалась более часа. Во время нее Путин заявил, что Москва с уважением относится к независимому курсу Белграда.

27 августа министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» в шестой раз получила отсрочку санкций от министерства финансов США. Американское ведомство отложило введение рестрикций до 26 сентября текущего года. Срок предыдущей отсрочки истек 27 августа.

Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.

