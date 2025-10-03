На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Сербии высказался о сотрудничестве с РФ

Вучич: Россия никому не уступит «Нефтяную индустрию Сербии»
Darko Vojinovic/AP

Россия никому не уступит свою мажоритарную долю в российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в свете ожидаемых санкций США. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Не дадут россияне, не пустят, чтобы кто-то это забрал. Вы должны это понять, чтобы мы прекратили все разговоры и сказки», — сказал он.

По его словам, у Сербии есть «миллион друзей в мире», которые бы «помогли и заплатили большую цену», чем реальная стоимость российской доли в NIS, однако российская сторона этого «не хочет».

Вучич упрекнул предыдущие власти страны, которые приняли в 2007-2008 годах решение о приватизации «Нефтяной индустрии Сербии».

В конце сентября сообщалось, что Соединенные Штаты отложили до 8-9 октября введение санкций против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии».

2 сентября Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о достижении договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против NIS.

Ранее вице-президент США назвал условие для смягчения антироссийских санкций.

