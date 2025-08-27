На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США отсрочили санкции против российско-сербской компании

США в шестой раз отложили санкции против российско-сербской компании NIS
Global Look Press

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в шестой раз получила отсрочку санкций от Минфина США, на этот раз до 26 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок предыдущей отсрочки истек в среду. 21 августа компания официально попросила продлить ее.

Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому».

26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому не торопится вводить экономические санкции против России, которые могут быть «очень серьезными». Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения новых ограничительных мер, глава Белого дома ответил, что хочет «увидеть сделку» между Москвой и Киевом.

Как отмечал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, попытка Евросоюза переложить на США введение новых антироссийских санкций может обернуться ничем. Так он прокомментировал данные Politico, что Европа считает именно Соединенные Штаты способными «закрутить гайки» в отношении России, поскольку у Евросоюза вариантов санкционного давления уже почти не осталось.

Ранее вице-президент США назвал условие для смягчения антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
