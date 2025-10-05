Партии президента Молдавии выделили большинство мест в парламенте

Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) получает 55 мандатов в 101-местном парламенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, которая приняла данное решение.

В публикации отмечается, что распределение мандатов должны подтвердить в Конституционном суде республики.

Сформированный вокруг Соцпартии Патриотический блок получает 26 мандатов, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 8, «Наша партия» и «Демократия дома» — по 6 мандатов, говорится в публикации.

2 октября сообщалось, что суд ограничил деятельность партии «Великая Молдова», которую сняли с выборов в парламент незадолго до голосования.

26 сентября сообщалось, что ЦИК Молдавии на основании подозрений в незаконном финансировании отстранил от парламентских выборов партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ. Список кандидатов в депутаты был аннулирован.

25 сентября суд в Кишиневе ограничил работу политической партии «Сердце Молдовы» на время рассмотрения дела о незаконном финансировании. Ее лидер Ирина Влах назвала данное решение «политическим заказом». Она пообещала продолжить борьбу с правящей партией «Действие и солидарность», которую возглавляет президент республики Майя Санду.

Ранее Захарова назвала «кринж-цирком» выборы в Молдавии.