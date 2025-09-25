В Молдавии ограничили деятельность оппозиционной партии в преддверии выборов

Суд в Кишиневе ограничил работу политической партии «Сердце Молдовы» на время рассмотрения дела о незаконном финансировании. Об этом сообщает издание Newsmaker.

«Суд ограничил деятельность партии «Сердце Молдовы», как запрашивал минюст, до рассмотрения дела по существу», — говорится в сообщении.

Лидер организации Ирина Влах назвала решение суда «политическим заказом» и пообещала продолжить политическую борьбу с правящей партией «Действие и солидарность», которую возглавляет президент Молдавии Майя Санду.

28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее в МИД РФ высказались об отказе Молдавии аккредитовать на выборы наблюдателей из России.