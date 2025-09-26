На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии отстранили от выборов партию «Великая Молдова»

ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию «Великая Молдова»
Михай Карауш/РИА Новости

ЦИК Молдавии на основании подозрений в незаконном финансировании отстранил от запланированных на 28 сентября парламентских выборов партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Исключить позицию №5 (партия «Великая Молдова») из приложения к постановлению центральной избирательной комиссии № 3651 «О списке политических партий, которые имеют право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года», — зачитал постановление заместитель председателя ЦИК Павел Постика.

Кандидаты в депутаты от партии также были аннулированы.

Тем временем посол России в Кишиневе Олег Озеров назвал текущую избирательную кампанию в Молдавии самой грязной из тех, с которыми он сталкивался. Посол также отметил, что был очень удивлен заведомо ложными и бездоказательными обвинениями в адрес России в ходе избирательной кампании.

В Молдавии 28 сентября состоятся парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Ранее еще одну оппозиционную партию Молдавии отстранили за день до выборов.

