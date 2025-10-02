Захарова назвала «кринж-цирком» выборы в Молдавии

Прошедшие в Молдавии парламентские выборы можно назвать лишь «кринж-цирком». Такое мнение озвучила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я думаю, что это буквально ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводит манипулирование с демократией по западным лекалам. Потому что иначе, как какой-то кринж-цирк, это назвать нельзя, — подчеркнула она.

Захарова отметила, что молдавские политологи были прямолинейны в своих оценках выборов, назвав их фарсом и имитацией.

По мнению представителя МИД РФ, самое подходящее название — это операция по спасению кишиневского режима, которая превратилась в настоящий «кринж-цирк».

Кроме того, Мария Захарова заявила, что политическая обстановка после парламентских выборов в Молдавии свидетельствует о том, что страна превращается в колонию Запада. Она отметила, что ситуация, которая сейчас наблюдается в республике, является закономерным следствием политики прозападных сил, которые пришли к власти в конце 2020 года.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиция объявила о планах оспорить итоги выборов в Молдавии.