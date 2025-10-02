На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии ограничили деятельность еще одной партии

Суд в Молдавии ограничил деятельность партии «Великая Молдова»
close
Depositphotos

Суд ограничил деятельность партии «Великая Молдова», которую сняли с выборов в парламент незадолго до голосования. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

«Деятельность партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ ограничена в качестве обеспечительной меры. Решение приняла сегодня Апелляционная палата Кишинева до вынесения окончательного решения по существу дела. Мера принята в контексте судебных исков, поданных министерством юстиции страны», — сказано в сообщении.

26 сентября сообщалось, что ЦИК Молдавии на основании подозрений в незаконном финансировании отстранил от парламентских выборов партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ. Список кандидатов в депутаты был аннулирован.

25 сентября суд в Кишиневе ограничил работу политической партии «Сердце Молдовы» на время рассмотрения дела о незаконном финансировании. Ее лидер Ирина Влах назвала данное решение «политическим заказом». Она пообещала продолжить борьбу с правящей партией «Действие и солидарность», которую возглавляет президент республики Майя Санду.

Ранее Захарова назвала «кринж-цирком» выборы в Молдавии.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами