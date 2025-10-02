В Молдавии ограничили деятельность еще одной партии

Суд ограничил деятельность партии «Великая Молдова», которую сняли с выборов в парламент незадолго до голосования. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

«Деятельность партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ ограничена в качестве обеспечительной меры. Решение приняла сегодня Апелляционная палата Кишинева до вынесения окончательного решения по существу дела. Мера принята в контексте судебных исков, поданных министерством юстиции страны», — сказано в сообщении.

26 сентября сообщалось, что ЦИК Молдавии на основании подозрений в незаконном финансировании отстранил от парламентских выборов партию «Великая Молдова» во главе с Викторией Фуртунэ. Список кандидатов в депутаты был аннулирован.

25 сентября суд в Кишиневе ограничил работу политической партии «Сердце Молдовы» на время рассмотрения дела о незаконном финансировании. Ее лидер Ирина Влах назвала данное решение «политическим заказом». Она пообещала продолжить борьбу с правящей партией «Действие и солидарность», которую возглавляет президент республики Майя Санду.

