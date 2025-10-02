На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин предупредил Индию о возможных убытках в случае отказа от российских энергоносителей

Путин: Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин убежден, что Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей. Об этом он заявил на XХII сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

Также российский лидер сообщил, что повышение тарифов на товары стран, покупающих российские энергоносители, чревато жесткой политикой ФРС и торможением экономики самих США.

На пленарной сессии заседания российский лидер также удивился военному удару Израиля по Катару. На вопрос, удивило ли его отсутствие реакции на это со стороны США, он просто развел руками.

Помимо этого Путин назвал чушью заявление о том, что Россия якобы собирается нападать на блок НАТО. Российский президент убежден, что в этом вопросе «правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию», в то время как, по убеждению самого же Путина, они не могут всерьез воспринимать «эту мантру».

Ранее Путин заявил, что у него с Трампом «свои» отношения.

