Путин заявил, что у него с Трампом «свои» отношения

Путин: у меня и Трампа свои отношения, мы знаем, что друг другу дарить

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что у него с американским коллегой Дональдом Трампом «свои» отношения.

Также глава российского государства сказал, что они знают, что «другу другу дарить».

«Мы к этому относимся очень спокойно», — добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с США.

По его словам, Соединенные Штаты под руководством Трампа руководствуется в первую очередь собственными интересами, и это рационально. РФ делает то же самое, сказал президент.

Помимо этого, он отметил, что найти общий язык с другими государствами легче, если «поступиться амбициями». В качестве примера российский лидер указал на США.

Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал Путина «крутым парнем», который одурачил многих лидеров США.