Путин удивился удару Израиля по Катару

Путин заявил, что его удивил удар Израиля по Катару
Президента России Владимира Путина удивил удар Израиля по Катару. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

На вопрос, удивило ли российского лидера отсутствие американской реакции, он просто развел руками.

На пленарной сессии мероприятия Путин также выразил надежду на то, что руководство Украины сядет с ним за стол переговоров. Президент РФ заявил, что, учитывая потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), политическому Киеву следовало бы подумать о возможности возвращения к дипломатическим методам решения вооруженного конфликта.

Путин также рассказал, что Западу не жалко украинцев, тогда как проведение специальной военной операции (СВО) является «болью для всех нас». Он посетовал на то, что для некоторых стран СВО является «одной из карт» в их собственной игре. В то время, как для россиянам, по информации президента, «украинская трагедия» причиняет боль.

Ранее Путин сообщил, что у него с Трампом «свои отношения».

