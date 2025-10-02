Путин назвал чушью заявление о том, что РФ нападет на НАТО

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», ответил на заявление о том, что Россия якобы может напасть на НАТО.

«Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – сказал Путин.

Также в ходе мероприятия Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент. Он уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют». Кроме того, российский лидер отметил, что испытывает чувство гордости за Российские вооруженные силы, и за граждан России. Он видит важнейшую роль РФ в выстраивании мирового баланса. Поэтому весь мир нуждается в существовании России, считает Путин.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение РФ.