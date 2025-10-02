Путин указал на прямолинейность администрации Трампа

Путин: Трамп прямолинейно говорит о своих интересах

Администрация президента США Дональда Трампа говорит о своих интересах прямолинейно, без лишнего лицемерия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», передает ТАСС.

«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков», — отметил глава государства.

Незадолго до этого Путин заявил, что, если бы Трамп был у власти в США в 2022 году, конфликта на Украине можно было бы избежать.

2 октября политолог Илья Ухов отметил, что выступление главы государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Песков рассказал об отношениях Трампа и Путина.