Путин: если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать

Если бы президент США Дональд Трамп был у власти в 2022 года в Штатах, конфликта на Украине можно было бы избежать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По словам Путина, продвижение НАТО к границам России также стало существенной причиной начала конфликта.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине Белый дом заявил 2 октября, что Трамп стремится к миру, однако если стороны вооруженного противостояния на заинтересованы в соглашении, Штаты продолжат продавать американское оружие странам НАТО для передачи Киеву.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил стремление США перевести вопросы урегулирования украинского конфликта в политико-дипломатическое русло.

Ранее Путин оценил подход США к урегулированию конфликта на Украине.