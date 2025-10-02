На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, как можно было избежать конфликта на Украине

Путин: если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Если бы президент США Дональд Трамп был у власти в 2022 года в Штатах, конфликта на Украине можно было бы избежать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По словам Путина, продвижение НАТО к границам России также стало существенной причиной начала конфликта.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине Белый дом заявил 2 октября, что Трамп стремится к миру, однако если стороны вооруженного противостояния на заинтересованы в соглашении, Штаты продолжат продавать американское оружие странам НАТО для передачи Киеву.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил стремление США перевести вопросы урегулирования украинского конфликта в политико-дипломатическое русло.

Ранее Путин оценил подход США к урегулированию конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами