Архитектор мирового порядка: Путин наносит смертельный удар гегемонии англосаксов

Выступление главы российского государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Президент Путин, в отличие от авторов разного рода концепций «антихрупких черных лебедей» в духе Нассима Талеба или псевдо-геополитиков а-ля Фарид Закария, является, если можно так выразиться, действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает политолог Илья Ухов.

В рамках «Валдая» Путин часто отображает именно ту картину мира, которая уже через несколько лет воплощается в конкретных политических конструкциях и моделях. Безусловно, узловым моментом и ключевой точкой нынешнего этапа мирового развития является распад т.н. поздне-вашингтонской модели мироустройства.

Распад этот идет далеко не гладко и благостно, он происходит в корчах и пароксизмах, когда западный «порядок, основанный на правилах» скрипит и рушится, содрогается в своем неуемном желании сохранить глобальную гегемонию. Проблема только в том, что эта классическая колониальная система с ее талассократическим англосаксонским ядром пытается сдержать – а лучше и вовсе разрушить – формирующееся единство евразийского Хартленда.

Россия всегда была, есть и будет в центре этого процесса сопротивления глобальным плутократам. В этом невиданном процессе у нас есть великое мистическое, религиозное измерение – Россия, как библейский Катехон, удерживает мир от окончательного сползания в «пучину беззакония». Мы остаемся своего рода Ковчегом для традиционных ценностей, для сохранения самого естества рода человеческого – и это важнейший геополитический и гуманитарный фактор, который, кстати, постоянно подчеркивает Президент Путин, в том числе и во время прошлых своих выступлений на «Валдае». В частности, привлечение «ценностных мигрантов» из западных стран, которые бегут от засилья ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и гендерной повестки – это важный элемент новой российской «мягкой силы»

Важным фактором обсуждений на «Валдае» наверняка станет проблематика глубокой внутренней трансформации Запада и Европы. Причем трансформации по своей сути анти-демократической, хотя и открыто либеральной, в финальном, де-гуманизирующем значении либерализма. На самом деле сама сцепка демократии с либерализмом, кажущаяся нам как будто бы нераздельной, при более глубоком анализе распадается.

Мы живем в эпоху, когда основная масса еще пока христианских стран, с населением, выросшем в европейской культурной матрице, на глубинном уровне отторгают цивилизацию Содома и Гоморры, откровенное шествие Антихриста по планете. Достаточно вспомнить, какие протесты были во Франции более 10 лет назад во время легализации однополых браков – сотни тысяч и миллионы французов вышли на улицы своих городов, чтобы протестовать и сказать «нет» этой разрушительной повестке. Но мнение народа растоптали лево-либералы, повсеместно захватившие командные высоты в госаппарате и СМИ западных стран.

В любой европейской стране, где демократическое большинство хочет сместить глобалистских марионеток, тут же начинаются бредовые разговоры про страшных «ультра-правых» или «российский след». В этом контексте Путин неоднократно как раз таки и подчеркивал, что Россия выступает именно за уважение прав народного большинства, за то, чтобы большинство традиционалистов могло, наконец, определять внешнеполитический курс своих государств.

Если бы такое произошло – то нам с условным избирателем «Альтернативы для Германии» или «Национального фронта» делить нечего, наши взгляды на мировое устройство и необходимость кооперации и взаимодействия во многом бы совпали.

«Валдайская» повестка в вопросах новой мировой архитектуры также вполне понятна и сформулирована главой государства уже неоднократно. Во-первых, это, конечно же, многосторонний характер безопасности. Наиболее яркий пример постановки этого вопроса мы видим в конфликте на территории бывшей Украины. Невозможно обеспечить безопасность стран НАТО или экс-Украины за счет интересов России, нужно искать и находить взаимные форматы, и, что самое важное, – повышать уровень доверия. Пока что, с учетом многочисленных обманов со стороны Запада, счет по уступкам слишком явно и сильно перекошен в нашу сторону.

Теперь пора Западу много, долго и системно восстанавливать наше к нему доверие. Россия уже достаточно насмотрелась и наслушалась ничем не подкрепленных обещаний и устных договоренностей – как это было в случае обещаний Горбачеву не расширять НАТО на территорию стран бывшего ОВД. Все! Хватит! Теперь пора НАТО остановиться и откатить обратно, параллельно доказывая нам, что угроз от блока не исходит.

Во-вторых, следует, наконец, понять и принять, что не существует в мире единственного верного и непогрешимого государственного строя. Мир нельзя унифицировать и подогнать под одну гребенку – нужно не на словах, а на деле уважать многообразие политических платформ, религиозных и ценностных матриц.

Россия в этом контексте является первопроходцем, именно мы начали открыто говорить об этом, еще когда Западу казалось, что конец истории таки наступил и теперь он будет властвовать над унифицированным миром, где во всех странах установится либеральный режим. Путин еще в Мюнхенской речь 2007 года обозначил контуры нашего неприятия этой тоталитарной по своей сути модели – и с тех пор мы неуклонно движемся в противоход ей, достигая подлинного, а не мнимого, ценностного, политического и экономического суверенитета.

А из этого, собственно, и вытекает роль России как архитектора и гаранта многополярности, причем роль эта – не повторение позиции «мирового жандарма» и надсмотрщика, коим пытаются быть США. Речь идет о тонкой настройке и согласовании интересов разных стран – в том числе и на глобальных не-западных площадках, таких как ШОС, БРИКС и т.д.

При этом надо понимать, что наша опора на традиционные ценности и желание жить в рамках понятной и привычной цивилизационной рамки не должно восприниматься как некий откат в архаику, как попытку возродить отмершие и уже нежизнеспособные общественные и государственные форматы. Наоборот – Россия должна стать техно-цивилизацией нового типа, основанной на высочайших инженерных и научных достижениях, при этом идущей по пути духовно-нравственного совершенствования, в основе которого лежит Православная вера

На «Валдае» всегда рефреном, и в том числе из уст Путина, звучала мысль о важности инновационного развития в новую эпоху. Искусственный интеллект, роботизация и автоматизация производств и бытовой жизни, новые источники энергии – включая термояд, активное освоение океанских глубин и просторов космоса. Все эти факторы также являются и факторами геополитики. Чем сильнее будет Россия в этих областях, тем больше будет шансов на изменение нынешних несправедливых условий миропорядка, навязанного многим странам Западом через его технологическое доминирование.

В конечном итоге, именно более справедливое и равномерное распределение технологий и ресурсов способны резко снизить или вовсе убрать крупные проблемы современности. Взять ту же миграцию – если убрать экономическую подоплеку, дать возможность странам Глобального Юга активно развивать экономику у себя дома, перестать инспирировать войны за ресурсы, разрушающие хрупкие государства Африки и Азии - то исчезнут и мотивы массовых перемещений населения. А ведь помимо обозначенных выше причин есть еще и финансовое закабаление – и дело даже не в МВФ или Всемирном Банке, есть схемы и позабористей.

Взять, к примеру, тот же западно-африканский франк КФА – он эмитируется Банком Франции, а обслуживает финансовые системы 14 государств – экс-колоний Франции. Естественно, что французы за счет установки курса франка КФА к евро, а также необходимости держать значительную часть золотовалютных ресурсов во Франции попросту продолжают грабить свои прежние колонии. И таких примеров масса. Именно на разрушение этих пут неоколониализма и направлены предложения Путина по реформированию мировой финансовой системы и созданию справедливых условий и паритетов в межгосударственной торговле.

Несмотря на все трудности и санкции, несмотря на попытки «отмены» России, к нам во все большем количестве тянутся люди здравой воли со всего мира: эксперты, политики, дипломаты и представители бизнес-сообщества. Они понимают, что именно Россия – в том числе и с оружием в руках – решает сейчас фундаментальные вопросы современности, создает новый, справедливый и многосторонний миропорядок.

Автор — политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.