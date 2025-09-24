Песков рассказал об отношениях Трампа и Путина

Песков: Путин и Трамп тепло и с уважением относятся друг к другу

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в целом общаются на «ты». Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

По его словам, лидеры двух стран с уважением и тепло относятся друг к другу. Это не мешает им обсуждать острые темы, в том числе тему урегулирования конфликта на Украине, и доносить друг до друга главные посылы, подчеркнул представитель Кремля.

Россия открыта для процесса урегулирования украинского конфликта, и Трамп не может не замечать открытость Путина для этого процесса, отметил Песков.

Он добавил, что и Путин, и Трамп отстаивают интересы своих стран.

Также в этом интервью Песков заявил, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.