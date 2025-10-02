На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

«Против лома нет приема, окромя другого лома»: Путин выступает на «Валдае»

Онлайн-трансляция выступления Путина на пленарной сессии клуба «Валдай»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости
Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:23

Невоенные способы решения военных вопросов приобретают новое значение и дают новые эффекты с развитием технологий — Путин

19:18

В ходе дискуссии с модератором Владимир Путин отказался сравнивать себя с императором Александром I, так как является «избранным народом президентом на определенный срок».

19:16

19:11

Россия остается силой, без которой в мире невозможно найти баланса, отметил Путин. «Установление такого баланса — это работа, Россия к такой работе готова», — заключил Путин, завершив свое выступление.

19:06

Нынешняя администрация Белого дома свои желания заявляет честно и прямо, иногда прямолинейно, но это лучше, чем намеки и «экивоки». Вашингтон руководствуется только своими интересами. Москва тоже будет руководствоваться своими интересами. «Но в конце концов взаимоустойчивые отношения возможны», — сказал Путин, указав, что восстановление полноформатных отношений с США — это национальный интерес России.

19:03

В процессе реформирования ООН важно не потерять основной смысл, который вкладывался в организацию при ее создании, отметил Путин. Проблем в ООН много, признал он. «Но лучше ООН пока ничего нет», — заявил президент, добавив, что ее потенциал «еще только начинает раскрываться».

19:02

18:57

Путин: Европа нагнетает истерию, что якобы война с русскими на пороге.

18:56

Путин: украинская трагедия — боль для украинцев и для русских, «для всех нас».

18:55

Президент призвал решать геополитические вопросы «без назидательного пафоса в духе «я сейчас вам объясню как надо»».

18:52

18:50

Россия «убедительно ответит» на милитаризацию Европы — Путин

18:49

Если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует — Путин

18:47

18:42

Невозможность нанести России стратегическое поражение постепенно поймут даже самые «упрямые тугодумы» — Путин

18:39

Мы с вами станем свидетелями ренессанса дипломатического искусства вести диалог, обратился Путин к слушателям. Современному миру нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли, подчеркнул он.

18:37

Санкции потерпели крах, Россия показала высокую устойчивость, подчеркнул Путин.

«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории. Ну и что? Добились своего? Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах», — сказал он.

18:36

Многополярность в мире уже по факту сложилась, выразил уверенность президент России.

18:32

❗️ Путин о стремлении ряда стран к однополярному миру и попытках западной гегемонии: «Против лома нет приема, окромя другого лома».

18:31

Советский союз и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ, напомнил политик.

18:29

Клинтон говорил мне, что сотрудничество Запада и России возможно, но позже отказался от своих слов, «посоветовавшись со своими», отметил Путин. Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии и не устоял перед «соблазном абсолютной власти».

18:28

Провал гегемонии был только вопросом времени — Путин

18:27

18:26

Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность, заявил Путин.

По его словам, бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится

«В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Мы знаем это, проходили в Советском Союзе. Песню Высоцкого помните? «Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят». Но это не работает! Запреты не работают», — сказал Путин.

18:26

Любые решения возможны, только если они устраивают большинство — Путин

18:25

Никогда в мире не было такого количества стран, влияющих на глобальные процессы, подчеркнул Путин. Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами».

«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко. Как у нас один очень известный шансонье пел «там за туманами», ну или там за океанами», — заявил он.

18:23

Доклад будет посвящен многополярности мира — Путин

18:20

❗️Выступление президента началось.

17:50

16:50

Владимир Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации и о том, что стало ее предтечей, сообщили в Кремле. Его выступление будет «глубоким, концептуальным и дискуссионным».

12:30

Сегодняшняя речь Путина, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет посвящена многополярному миру.

«Полицентричный мир. Именно вокруг этого будет весь разговор: это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше, чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы. Это очевидный факт, но как перестроиться на эту новую систему? Вот об этом как раз на «Валдае» и говорят. Ну и очевидно, что в русле этого будет и большая часть [речи президента]», — заявил представитель Кремля.

12:15

Путин принимает участие в заседаниях «Валдая» ежегодно с 2004-го. Он выступает с программной речью на пленарной сессии, после чего участвует в дискуссии с экспертами.

Одну из наиболее значимых речей на этой площадке президент произнес в 2014 году. Тогда он заявил о неэффективности однополярного мира и резко раскритиковал США и их союзников за разрушение системы международной безопасности.

В минувшем 2024-м глава государства заявил в «валдайской» речи, что привычное мироустройство безвозвратно ушло, а между странами происходит «столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения на следующем историческом этапе». Тогда он также высказался о конфликте с Украиной и отметил, что Москва готова договариваться — но с учетом взаимных интересов.

12:00

Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Как сообщили в Кремле, выступление главы государства ожидается во второй половине дня, после 16:00 мск.

ХХII ежегодное заседание «Валдая» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября, тема форума в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В нем участвуют 140 экспертов из более чем 40 стран, в том числе из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Клуб «Валдай» — это объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он основан в 2004 году и назван в честь места проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Россия и Украина обменялись пленными. Военная операция, день 1317-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1317-й день
Во Франции призвали быть готовыми к войне «сегодня вечером». Что для этого делает Париж?
Французский командующий Шилль призвал ЕС быть готовыми к войне уже сегодня
«Скоро всех к чертям собачьим запретят». Путин процитировал Высоцкого на «Валдае»
Самбурская о съемках у Малахова: «Настоятельно прошу артистов не ходить на эту передачу»
Генеральный секретарь ФБР: у сборной России всегда самые большие амбиции
В Подмосковье прохожий спас девочку от похитителя, пытавшегося увести ее
Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас»
Новости и материалы
Путин извинился перед участниками клуба «Валдай»
Темная энергия способна менять форму, выяснили ученые
56-летнюю Дженнифер Лопес раскритиковали за видео без макияжа
Зеленский лаконично прокомментировал обмен пленными с Россией
Путин заявил, что не ощущает себя императором
Путин рассказал о заинтересованности России в восстановлении отношений с США
Путин назвал ответственных за продолжение боевых действий на Украине
Путин отреагировал на инициативы Трампа по палестино-израильскому урегулированию
Путин высказался о безопасности в мире
Мать выиграла киберспортивный турнир, держа на руках 5-дневного ребенка
Путин высказался о невозможности нанести стратегическое поражение России
Путин назвал «корневую первопричину» украинского конфликта
Путин сообщил, что Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы
Путин рассказал, как можно было избежать конфликта на Украине
Путин назвал чушью заявление о том, что РФ нападет на НАТО
Путин: никто не готов играть по правилам, придуманным «за океанами»
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует решение суда об аресте 3 октября
Путин признался в законной гордости за Вооруженные силы России
Все новости
«Появится что-то еще»: Зеленский намекнул, что ждет от США «Томагавки»
Суд арестовал зампреда партии «Яблоко» Круглова
Нападение на синагогу в Манчестере расценили как теракт
Израиль напал на флотилию Греты Тунберг у берегов Газы. Она задержана
Израиль задержал суда флотилии «Сумуд» с Гретой Тунберг
«Украинцы любят сюрпризы». На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
Sky News: Украина готовит массированную атаку на Крым
«Могли напасть медведи»: под Красноярском туристы с ребенком пропали в тайге
Под Красноярском пять дней ищут семью туристов с ребенком
7 новых российских фильмов, на которые стоит обратить внимание
Идеален для российских дорог: что особенного в новой лимитированной версии JAECOO J7
В России начались продажи лимитированной версии JAECOO J7
Реклама ... Рекламодатель: ООО« ДЖЕЙЛЭНД РУС»; ИНН 7709909600
Erid: 2RanykuuGcy
Почему началась СВО и какие события ей предшествовали: хронология российско-украинского конфликта
Какие события предшествовали началу специальной военной операции России
Сколько граммов в столовой и чайной ложках: удобная таблица для кухни
Как определить вес разных продуктов с помощью ложки и не ошибиться в измерениях
«Ключевые объекты уничтожены»: ПВО Украины не справляется с российскими ракетами
FT: уровень перехвата российских ракет на Украине упал до 6%
«Боятся ехать в жерло вулкана». Почему на границе РФ и Казахстана образовалась огромная пробка?
«Ъ»: на границе РФ и Казахстана образовалась огромная пробка с грузами из Китая
США передадут Украине разведданные и ракеты. ВСУ будут чаще бить вглубь России
WSJ: США передадут Украине разведданные и ракеты для ударов вглубь России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами