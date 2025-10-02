«Против лома нет приема, окромя другого лома»: Путин выступает на «Валдае»

12:15

Путин принимает участие в заседаниях «Валдая» ежегодно с 2004-го. Он выступает с программной речью на пленарной сессии, после чего участвует в дискуссии с экспертами.

Одну из наиболее значимых речей на этой площадке президент произнес в 2014 году. Тогда он заявил о неэффективности однополярного мира и резко раскритиковал США и их союзников за разрушение системы международной безопасности.

В минувшем 2024-м глава государства заявил в «валдайской» речи, что привычное мироустройство безвозвратно ушло, а между странами происходит «столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения на следующем историческом этапе». Тогда он также высказался о конфликте с Украиной и отметил, что Москва готова договариваться — но с учетом взаимных интересов.