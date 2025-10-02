«Против лома нет приема, окромя другого лома»: Путин выступает на «Валдае»

Невоенные способы решения военных вопросов приобретают новое значение и дают новые эффекты с развитием технологий — Путин
В ходе дискуссии с модератором Владимир Путин отказался сравнивать себя с императором Александром I, так как является «избранным народом президентом на определенный срок».
Россия остается силой, без которой в мире невозможно найти баланса, отметил Путин. «Установление такого баланса — это работа, Россия к такой работе готова», — заключил Путин, завершив свое выступление.
Нынешняя администрация Белого дома свои желания заявляет честно и прямо, иногда прямолинейно, но это лучше, чем намеки и «экивоки». Вашингтон руководствуется только своими интересами. Москва тоже будет руководствоваться своими интересами. «Но в конце концов взаимоустойчивые отношения возможны», — сказал Путин, указав, что восстановление полноформатных отношений с США — это национальный интерес России.
В процессе реформирования ООН важно не потерять основной смысл, который вкладывался в организацию при ее создании, отметил Путин. Проблем в ООН много, признал он. «Но лучше ООН пока ничего нет», — заявил президент, добавив, что ее потенциал «еще только начинает раскрываться».
Президент призвал решать геополитические вопросы «без назидательного пафоса в духе «я сейчас вам объясню как надо»».
Невозможность нанести России стратегическое поражение постепенно поймут даже самые «упрямые тугодумы» — Путин
Мы с вами станем свидетелями ренессанса дипломатического искусства вести диалог, обратился Путин к слушателям. Современному миру нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли, подчеркнул он.
Санкции потерпели крах, Россия показала высокую устойчивость, подчеркнул Путин.
«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории. Ну и что? Добились своего? Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах», — сказал он.
❗️ Путин о стремлении ряда стран к однополярному миру и попытках западной гегемонии: «Против лома нет приема, окромя другого лома».
Советский союз и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ, напомнил политик.
Клинтон говорил мне, что сотрудничество Запада и России возможно, но позже отказался от своих слов, «посоветовавшись со своими», отметил Путин. Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии и не устоял перед «соблазном абсолютной власти».
Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность, заявил Путин.
По его словам, бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится
«В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Мы знаем это, проходили в Советском Союзе. Песню Высоцкого помните? «Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят». Но это не работает! Запреты не работают», — сказал Путин.
Никогда в мире не было такого количества стран, влияющих на глобальные процессы, подчеркнул Путин. Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами».
«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко. Как у нас один очень известный шансонье пел «там за туманами», ну или там за океанами», — заявил он.
Владимир Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации и о том, что стало ее предтечей, сообщили в Кремле. Его выступление будет «глубоким, концептуальным и дискуссионным».
Сегодняшняя речь Путина, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет посвящена многополярному миру.
«Полицентричный мир. Именно вокруг этого будет весь разговор: это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше, чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы. Это очевидный факт, но как перестроиться на эту новую систему? Вот об этом как раз на «Валдае» и говорят. Ну и очевидно, что в русле этого будет и большая часть [речи президента]», — заявил представитель Кремля.
Путин принимает участие в заседаниях «Валдая» ежегодно с 2004-го. Он выступает с программной речью на пленарной сессии, после чего участвует в дискуссии с экспертами.
Одну из наиболее значимых речей на этой площадке президент произнес в 2014 году. Тогда он заявил о неэффективности однополярного мира и резко раскритиковал США и их союзников за разрушение системы международной безопасности.
В минувшем 2024-м глава государства заявил в «валдайской» речи, что привычное мироустройство безвозвратно ушло, а между странами происходит «столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения на следующем историческом этапе». Тогда он также высказался о конфликте с Украиной и отметил, что Москва готова договариваться — но с учетом взаимных интересов.
Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Как сообщили в Кремле, выступление главы государства ожидается во второй половине дня, после 16:00 мск.
ХХII ежегодное заседание «Валдая» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября, тема форума в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В нем участвуют 140 экспертов из более чем 40 стран, в том числе из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Клуб «Валдай» — это объединение зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он основан в 2004 году и назван в честь места проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.