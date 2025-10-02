На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ

Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с предложением задерживать в море танкеры так называемого теневого флота, чтобы нарушить поставки якобы российской нефти. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, передает ТАСС.

Он отметил важность подобных мер. «Таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели», — заявил французский лидер.

Макрон также призвал работать над оптимизацией этих совместных действий в рамках «коалиции желающих» и в тесном сотрудничестве с НАТО.

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

Позже радиостанция Franceinfo сообщила о задержании двух членов экипажа танкера Boracay в связи с подозрением в нарушении морского права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о ситуации с нефтяным танкером, против которого во Франции ведут расследование, однако отмечают рост числа провокаций со стороны Европы в Балтийском море и других акваториях.

Ранее Макрон заявил о «маленьких анонимных воинах» из России.

