Песков: Россия принимает меры против провокаций Европы в Балтийском море

Песков не стал комментировать ситуацию с нефтяным танкером во Франции

В Кремле не слышали о ситуации с нефтяным танкером Boracay, против которого во Франции ведут расследование, однако отмечают рост числа провокаций со стороны Европы в Балтийском море и других акваториях. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По поводу конкретно этого судна [Boracay] ничего не могу сказать. Мы не располагаем информацией. Отмечаем, что в ряде акваторий, в том числе на Балтике, европейские страны предпринимают множество провокационных действий <...>. Это заставляет наши Вооруженные силы принимать меры, призывающие к порядку», — сказал представитель Кремля.

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства. Подробности инцидента пока не раскрываются. Известно, что в настоящее время корабль стоит на якоре неподалеку от побережья республики.

В июле помощник президента РФ Николай Патрушев сообщал, что Европа запустила миссию «Балтийский страж» в целях блокирования Балтийского моря для торгового судоходства РФ. Она, как заявил помощник президента, в любой момент может быть развернута в блокадную миссию.

