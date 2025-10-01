Франция задержала двух членов экипажа остановленного у ее берегов танкера

Двух членов экипажа танкера Boracay, остановленного у берегов Франции, задержали в связи с подозрением в нарушении морского права. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Уточняется, что корабль захватили французские военные, а прокуратура Бреста начала расследование. Задержанные члены экипажа представились капитаном судна и его заместителем. При этом национальность и другие личные данные задержанных в настоящее время не приводятся.

Также военные намерены провести осмотр судна, чтобы проверить груз и пункт назначения.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о ситуации с нефтяным танкером, против которого во Франции ведут расследование, однако отмечают рост числа провокаций со стороны Европы в Балтийском море и других акваториях.

До этого агентство Reuters рассказало, что французские власти заподозрили Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

Ранее FT сообщила о планах сенаторов США предложить санкции против российских танкеров.