На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция заявила о нарушении законодательства танкером, находящимся под санкциями

Reuters: Франция подозревает находящийся под санкциями танкер в нарушении закона
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters.

«После предполагаемого нарушения правил, совершенного судном Boracay, было направлено сообщение в соответствующую прокуратуру в Бресте. Ведется расследование», — заявили представители военно-морских сил Франции.

В настоящее время корабль стоит на якоре неподалеку от побережья республики.

В августе в Финляндии прокуратура потребовала для трех членов экипажа танкера Eagle S, ходившего под флагом Островов Кука, 2,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Балтийском море. По версии стороны обвинения, танкер умышленно тащил якорь по морскому дну примерно 90 км.

Кроме того, таможенная служба Финляндии, не предоставив доказательств, заявляла о возможной причастности судна Eagle S к транспортировке российских энергоресурсов.

Ранее в конгресс США внесли проект о санкциях против «теневого флота» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами