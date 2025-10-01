Франция заявила о нарушении законодательства танкером, находящимся под санкциями

Reuters: Франция подозревает находящийся под санкциями танкер в нарушении закона

Французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters.

«После предполагаемого нарушения правил, совершенного судном Boracay, было направлено сообщение в соответствующую прокуратуру в Бресте. Ведется расследование», — заявили представители военно-морских сил Франции.

В настоящее время корабль стоит на якоре неподалеку от побережья республики.

В августе в Финляндии прокуратура потребовала для трех членов экипажа танкера Eagle S, ходившего под флагом Островов Кука, 2,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Балтийском море. По версии стороны обвинения, танкер умышленно тащил якорь по морскому дну примерно 90 км.

Кроме того, таможенная служба Финляндии, не предоставив доказательств, заявляла о возможной причастности судна Eagle S к транспортировке российских энергоресурсов.

Ранее в конгресс США внесли проект о санкциях против «теневого флота» России.