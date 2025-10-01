На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон заявил о «маленьких анонимных воинах» из России

Макрон обвинил Россию в использовании тайных ботов против Европы
Ludovic Marin/Reuters

Россия якобы использует против Европы цифровые боты, чтобы «манипулировать демократией». Об этом в интервью газете FAZ заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наши открытые общества уязвимы для информационных войн. Мы наивны, если не признаем, что русская тайная армия распространяется в наших демократических странах. Она состоит из тех маленьких анонимных воинов, которых называют цифровыми ботами», — сказал он.

По словам Макрона, они якобы «манипулируют демократией во Франции, Германии и Европе».

С начала СВО Украина потеряла не только физические, но и виртуальные территории — с февраля 2022 года она лишилась до 20% своего цифрового пространства. При этом, по оценкам некоторых экспертов, значительная часть этого ресурса отошла под контроль России. О каком киберпространстве идет речь, в чем его ценность и действительно ли его «захватила» Россия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали об «оцифровке данных» мошенниками.

