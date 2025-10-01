В НАТО призвали «усилить ответ» России на ее действия

Странам НАТО нужно «усилить ответ» России на якобы вторжения беспилотников в воздушное пространство государств альянса. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

«Мы должны быть предельно откровенны в отношении того факта, что это, вероятно, только начало», — сказала она.

По ее словам, появление беспилотников над странами НАТО и усиление кибератак на альянс разделяют государства-члены военно-политического блока.

При этом, как пишет FT, Копенгаген так и не установил, кто стоял за обнаружением беспилотников, но премьер-министр заявила, что «главным врагом Европы является Россия».

На этом фоне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с дронами в Европе, в которых обвиняют Россию.

Он утверждал, что президент России Владимир Путин якобы стремится «посеять беспорядки», но НАТО реагирует «весьма адекватно». Преступать «границы дозволенного» было бы ошибкой, считает глава МИД ФРГ.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее Орбан заявил о слабости России перед Европой.