Орбан заявил о слабости России перед Европой

Премьер Орбан заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в подкасте Harcosok Órája заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях и пообещал сбивать российские БПЛА, если они окажутся в воздушном пространстве страны.

Он заявил, что в случае необходимости Венгрия будет сбивать дроны. При этом он раскритиковал позицию части стран Евросоюза, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

«Мы [Европа] сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба», – сказал Орбан.

До этого Орбан, комментируя обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Украины с использованием БПЛА, заявил, что это не имеет значения, поскольку республика «не суверенна».

Политик заверил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться о ситуации на востоке страны.

Ранее Кулеба назвал ошибку Украины, которая не позволила выйти на границы 1991 года.