Бывший глава сил НАТО в Европе предложил ввести бесполетную зону над Украиной

Бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Об этом он написал в колонке для Bloomberg.

По его мнению, НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ставридис занимал пост верховного главнокомандующего НАТО в 2009–2013 годах, еще во время его службы велась работа над планами воздушной войны с Россией. Он подчеркнул, что нынешняя стратегия должна включать жесткие меры, особенно после недавних инцидентов в небе над Эстонией.

Адмирал считает, что долгосрочной целью НАТО должно стать введение полной бесполетной зоны над Украиной, что подразумевает уничтожение любых российских самолетов и дронов в этом районе.

Между тем эксперты предупреждают, что подобные инициативы чреваты прямым вооруженным конфликтом с Россией. Руководство альянса и лидеры отдельных стран, в частности генсек НАТО Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон, пока занимают более осторожную позицию, избегая призывов к уничтожению российской авиации.

Ранее в Госдуме заявили о попытках Европы разместить вооружение на границе с Россией.