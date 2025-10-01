Глава МИД ФРГ предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с дронами в Европе, в которых обвиняют Россию. В интервью изданиям медиагруппы Funke он назвал лучшим вариантом «сохранять спокойствие».

Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы стремится «посеять беспорядки», но НАТО реагирует «весьма адекватно». Преступать «границы дозволенного» было бы ошибкой, считает глава МИД ФРГ.

«Мы уже видим в словесной перепалке, что Россия пытается переломить ход событий, и это было бы еще более очевидно, если бы мы сейчас ответили военной силой. Россия испытывает нас сейчас и хочет знать, как мы справимся», — сказал Вадефуль.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее Орбан заявил о слабости России перед Европой.