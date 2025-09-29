Британия ввела санкции против иранских министерств

Великобритания наложила санкции на министерства нефти и топлива Ирана

Министерства нефти и энергетики Ирана попали под санкции Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства королевства.

«Министерство энергетики Ирана <...> Министерство нефти», — указано в перечне организаций и ведомств, на которые наложены рестрикции.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

В МИД Ирана назвали случившееся «незаконным шагом «евротройки»», который подрывает дипломатические усилия. После этого Тегеран остановил взаимодействие с МАГАТЭ.

Ранее Россия ввела санкции в отношении замминистра финансов Британии.