Совбез ООН восстановил санкции против Ирана

Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана

Проект резолюции о продлении режима отмены санкций против Ирана не получил поддержку большинства членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию поддержали Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Южная Корея и Гайана воздержались от участия в голосовании. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.

Действие санкций будет возобновлено 27 сентября; до этой даты члены Совбеза будут вести переговоры.

8 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил странам — участницам БРИКС создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями.

28 августа замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявлял, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее МАГАТЭ разрешило Ирану выбирать инспекторов для проверок.