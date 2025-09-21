На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран остановил взаимодействие с МАГАТЭ

Tasnim: Иран решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ
true
true
true
close
Shutterstock

Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и представление планов по урегулированию кризиса, сотрудничество с агентством в связи с действиями европейских стран будет приостановлено», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что даже в ситуации с приостановкой сотрудничества МИД Ирана рекомендовано продолжать консультации с МАГАТЭ в рамках решения Высшего совета национальной безопасности Ирана для защиты национальных интересов.

19 сентября дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о сохранении санкций против Ирана. Тем не менее, обсуждение продления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть возобновлено на следующей неделе.

28 августа заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана.

