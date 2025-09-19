На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран счел незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям

Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран считает незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям против Тегерана, оставляет за собой право на ответ. Об этом сообщило иранское министерство иностранных дел.

«Сегодняшний шаг «евротройки» в Совбезе ООН <...> является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана отметили, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ. Кроме того, республика считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах — Франции, Германии и Британии, которые выступили в качестве инициаторов процесса восстановления санкций.

Дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана, однако переговоры о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Проект резолюции о продлении режима отмены санкций против Ирана не получил поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН. Резолюцию поддержали Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Южная Корея и Гайана воздержались от участия в голосовании.

Таким образом, действие санкций будет возобновлено 27 сентября; до этой даты члены Совбеза будут вести переговоры.

Ранее МАГАТЭ разрешило Ирану выбирать инспекторов для проверок.

