Иран счел незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям

Иран считает незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям против Тегерана, оставляет за собой право на ответ. Об этом сообщило иранское министерство иностранных дел.

«Сегодняшний шаг «евротройки» в Совбезе ООН <...> является незаконным, неоправданным и провокационным, а также сильно подрывает текущие дипломатические усилия», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана отметили, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ. Кроме того, республика считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах — Франции, Германии и Британии, которые выступили в качестве инициаторов процесса восстановления санкций.

Дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана, однако переговоры о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Проект резолюции о продлении режима отмены санкций против Ирана не получил поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН. Резолюцию поддержали Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Южная Корея и Гайана воздержались от участия в голосовании.

Таким образом, действие санкций будет возобновлено 27 сентября; до этой даты члены Совбеза будут вести переговоры.

Ранее МАГАТЭ разрешило Ирану выбирать инспекторов для проверок.