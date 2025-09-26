На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия ввела санкции в отношении замминистра финансов Британии

МИД: РФ ввела санкции против замминистра финансов Британии Рейнолдс
true
true
true
close
Global Look Press

Россия ввела санкции против замминистра финансов Британии Эммы Элизабет Рейнолдс. Об этом сообщает МИД РФ на официальном сайте.

«Ниже следует перечень подданных Великобритании... которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию: ... Рейнолдс, Эмма Элизабет (Reynolds, Emma Elizabeth), заместитель министра финансов Великобритании, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Также в список внесен ряд представителей Управления по применению финансовых санкций министерства финансов Великобритании, отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что усилия Великобритании по дискредитации и изоляции России в рамках конфликта на Украине будут получать «решительный и жесткий ответ» от РФ. Работы по расширению «стоп-листа» с продолжаются в связи продолжающейся политикой страны по эскалации напряженности в Европе и мире.

Ранее в Кремле оценили предложение ЕК вводить санкции против России в обход Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами