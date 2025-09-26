Россия ввела санкции в отношении замминистра финансов Британии

Россия ввела санкции против замминистра финансов Британии Эммы Элизабет Рейнолдс. Об этом сообщает МИД РФ на официальном сайте.

«Ниже следует перечень подданных Великобритании... которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию: ... Рейнолдс, Эмма Элизабет (Reynolds, Emma Elizabeth), заместитель министра финансов Великобритании, депутат Палаты общин парламента Великобритании от Лейбористской партии», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Также в список внесен ряд представителей Управления по применению финансовых санкций министерства финансов Великобритании, отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что усилия Великобритании по дискредитации и изоляции России в рамках конфликта на Украине будут получать «решительный и жесткий ответ» от РФ. Работы по расширению «стоп-листа» с продолжаются в связи продолжающейся политикой страны по эскалации напряженности в Европе и мире.

