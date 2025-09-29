На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сикорский описал возможное завершение конфликта на Украине

Yves Herman/Reuters

Украинский конфликт завершится в стиле Первой мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN.

«Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая», — сказал он.

По его мнению, одна из сторон истощится до такой степени, что не сможет продолжать боевые действия.

19 сентября президент России Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, пройдут.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев спрогнозировал, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда под контроль России перейдут Одесса и Николаев.

По словам эксперта, на Западе осознают, что настоящая борьба еще впереди. Уже в этом году могут появиться планы «по разгрому не только ВСУ, но и всех подразделений Европы и коллективного Запада». Политолог предположил, что к концу года эти силы потерпят «серьезное поражение».

Ранее президент Польши не взял главу МИД на борт своего лайнера.

