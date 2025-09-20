Президент Польши не взял главу МИД на борт своего лайнера

Польский президент Кароль Навроцкий не пригласил на борт своего лайнера главу МИД страны Радослава Сикорского, чтобы вместе отправиться в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН. Об этом написал в соцсети X пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

Он рассказал, что в прошлом существовала «элегантная традиция», когда президент и министр иностранных дел отправлялись на сессию Генассамблеи вместе.

«В президентский дворец не поступило никакой просьбы о том, чтобы министр Сикорский путешествовал с президентом одним самолетом», — прокомментировал инцидент глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

Навроцкий и Сикорский представляют разные политические силы: президент победил на выборах главы государства при поддержке оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, а министр иностранных дел входит в правящую «Гражданскую коалицию». Между ними уже были разногласия. Так, в августе между президентом Навроцким, его администрацией и польским МИД разгорелся спор по поводу того, кто именно — президент Украины Владимир Зеленский или американский лидер Дональд Трамп — пригласил европейских лидеров на встречу в Вашингтоне.

Сикорский утверждал, что приглашения в Белый дом направлял Трамп, а переговоры 18 августа должны пройти в составе, аналогичном телеконференциям главы США с лидерами Европы перед саммитом на Аляске. Президент же настаивал, что именно Зеленский направлял приглашения на предстоящие переговоры в США. В Бюро по международной политике при администрации Навроцкого в итоге обвинили Сикорского в том, что Варшава не была представлена на встрече президентов Украины и США в Вашингтоне.

