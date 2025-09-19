Путин выразил надежду на завершение СВО

Путин заявил, что рассчитывает на окончание событий, связанных с СВО

Президент России Владимир Путин надеется и рассчитывает на то, что события, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, пройдут. Заявление глава государства сделал во время общения с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми, передает пресс-служба Кремля.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что несмотря на это, востребованность в современных Вооруженных силах на СВО не закончится. Президент подчеркнул, что страна продолжит развивать свою армию, делая ее «современнее, компактнее и мощнее».

Российский лидер прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Президент в рамках своей поездки посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

В ходе посещения завода глава государства осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники. Основными направлениями выставки, которые представили главе государства, являются передовые реактивные системы залпового огня, а также самоходные и буксируемые артиллерийские установки. Особое внимание на экспозиции было уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, которые позволяют обеспечить превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене.

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.