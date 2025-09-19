На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин выразил надежду на завершение СВО

Путин заявил, что рассчитывает на окончание событий, связанных с СВО
true
true
true

Президент России Владимир Путин надеется и рассчитывает на то, что события, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, пройдут. Заявление глава государства сделал во время общения с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми, передает пресс-служба Кремля.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что несмотря на это, востребованность в современных Вооруженных силах на СВО не закончится. Президент подчеркнул, что страна продолжит развивать свою армию, делая ее «современнее, компактнее и мощнее».

Российский лидер прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Президент в рамках своей поездки посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

В ходе посещения завода глава государства осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники. Основными направлениями выставки, которые представили главе государства, являются передовые реактивные системы залпового огня, а также самоходные и буксируемые артиллерийские установки. Особое внимание на экспозиции было уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, которые позволяют обеспечить превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене.

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами