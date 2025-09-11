В России назвали сроки окончания СВО

Конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда под контроль России перейдут Одесса и Николаев. Об этом военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, что конфликт продлится еще два года.

«В определенном смысле глава евродипломатии Кая Каллас права насчет того, что вряд ли конфликт закончится в этом году. Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но еще и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно», — сказал Перенджиев.

По его словам, на Западе понимают, что вся борьба еще впереди. По мнению эксперта, наметки «по разгрому не только ВСУ, но и всех подразделений со стороны Европы и коллективного Запада» появятся уже в этом году. Вероятнее всего, эти силы потерпят «серьезное поражение» к концу года, предположил политолог.

До этого Кая Каллас сочла, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года. Она посетовала на то, что усилия ради достижения мира на Украине, в том числе и президента США Дональда Трампа, не принесли никаких результатов. При пессимистичном сценарии, по версии дипломата, Украине придется уступить России свои территории.

Ранее Зеленский обвинил мировое сообщество в бездействии перед лицом России.