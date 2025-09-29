Путин подписал указ о начале осеннего призыва

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября. Документ обнародован на официальном сайте публикования правовых актов.

В указе говорится, что с 1 октября по 31 декабря текущего года в стране планируется призвать на военную службу граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. В 2025 году планируется призвать на службу в армии 135 тыс. человек.

До этого в Госдуму внесли законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Сейчас штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства только в период проведения призыва. Однако с учетом законопроекта, предлагающего вести призыв в течение всего календарного года, формулировку «в период проведения призыва» хотят исключить.

Адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян рассказал, что в текущем году ввели новое правило, которое предусматривает, что решение о призыве сохраняет силу в течение года. Таким образом, мужчину, которого могли не отправить служить осенью, могут призвать в течение следующих 12 месяцев. Подробнее о правилах призыва — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли особенности осеннего призыва.