В Госдуме уточнят штрафы россиянам за несообщение в военкомат о переезде

В Госдуму внесен проект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

В Госдуму внесли законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ доступен в электронной базе Думы.

Авторами законопроектов выступила группа депутатов совместно с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Сейчас штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства только в период проведения призыва. Однако с учетом законопроекта, предлагающего вести призыв в течение всего календарного года, формулировку «в период проведения призыва» хотят исключить.

Размер штрафов за подобное правонарушение в течение всего года будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной думы рассмотрят в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается установить призыв на военную службу в течение календарного года.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в июле. Его авторами стали Картаполов и первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов. Инициатива предполагает отмену традиционных весеннего и осеннего призывов с заменой их на ежегодный процесс с 1 января по 31 декабря. Сроки отправки призывников в войска при этом не изменятся.

Ранее в Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию.